Финляндия ужесточила визовые требования для граждан России

Теперь Финляндия, как и остальные станы ЕС будет запрашивать у граждан России, желающих получить шенгенскую визу, полный комплект документов, необходимых для поездки, передает РБК со ссылкой на информацию МИД страны. Соответствующие изменения вступят в силу с первого сентября этого года.

Напомним, что сегодня гражданам России для финской визы надо было предоставить только анкету, действующий загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медстраховку и произвести оплату визового сбора. Документальные подтверждения о проживании, маршруте и заработке требовались только в исключительных случаях.