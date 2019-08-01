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Против Петра Порошенко возбуждено новое дело – теперь о хищениях в армии

01.08.2019 11:30
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Против Петра Порошенко возбуждено новое дело – теперь о хищениях в армии

Украинское ГБР возбудило очередное уголовное дело против экс-главы страны Петра Порошенко, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от юриста Андрея Портнова. Он уточнил, что по делу о хищениях в армии также проходят экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники «Укроборонпрома». Отмечается, что новое дело против Порошенко может «потянуть» за собой несколько десятков людей из его приближения. Их действия расцениваются как нанесение ущерба украинской нацбезопасности и обороноспособности.

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