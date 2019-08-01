Жириновский рассказал о причинах пожаров в Сибири

Владимир Жириновский поделился своей версией о причинах сибирских пожаров, передает РИА Новости. В своем Telegram-канале лидер партии ЛДПР заявил, что се дело в нехватке кадров и сокращении численности штата лесоохраны. Жириновский рассказал, что лесничих стало в пять раз меньше. То есть, по факту, следить за лесами и гасить пожар «еще в зародыше» просто некому. «Дорого. Согласен, дорого. Но о людях, кто подумает?», - задается вопросом политик.