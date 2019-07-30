Против Петра Порошенко заведено новое уголовное дело

В соответствии с решением украинского ГБР (Госбюро расследований) на бывшего украинского главу Петра Порошенко было возбуждено уголовное дело. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, поводом для этого стало вмешательство экс-президента в судебный процесс и давление, оказываемое на представителей суда. Дело был возбуждено после соответствующего заявления бывшего главы киевского Апелляционного суда Антона Чернушенко.

Это не первое уголовное дело, в котором фигурирует стал Порошенко. Его имя обозначено в одиннадцати уголовных делах, в том числе связанных со злоупотреблением властью.

Напомним также, что ранее СМИ сообщали о том, что Порошенко вместе со своей семьей покинул пределы Украины. Навсегда или только на время отдыха – вероятно, станет известно в ближайшее время.