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В Новосибирске неизвестные подожгли приемную «Единой России»

31.07.2019 12:48
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В Новосибирске неизвестные подожгли приемную «Единой России»

В Новосибирске неизвестные совершили поджог местной приемной «Единой России». Как рассказал РИА Новости депутат новосибирского горсовета Евгений Панферов, в окно офиса, расположенного по адресу «улица Аксенова, 48», неизвестными было брошено горючее вещество в ночь на 29 июля. Как сообщается, огонь повредил помещение приемной. Пострадавших нет. В данный момент людей принимают в другом месте.

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