В Новосибирске неизвестные подожгли приемную «Единой России»

В Новосибирске неизвестные совершили поджог местной приемной «Единой России». Как рассказал РИА Новости депутат новосибирского горсовета Евгений Панферов, в окно офиса, расположенного по адресу «улица Аксенова, 48», неизвестными было брошено горючее вещество в ночь на 29 июля. Как сообщается, огонь повредил помещение приемной. Пострадавших нет. В данный момент людей принимают в другом месте.