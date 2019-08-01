Малайзии не предоставляют доступ к материалам дела по крушению MH17

Глава малазийского МИД Сайфуддин Абдалла обратился с призывом к мировому сообществу остановить обвинения против России в деле о нашумевшем крушении лайнера Boeing MH17, пишут «Известия». Дипломат подчеркнул: Куала-Лумпур выражает беспокойство в связи с расследованием и призывает всех участников процесса придерживаться беспристрастности. Абдалла также призывает к открытому расследованию этого трагического крушения, сообщая о том, что ряд стран не предоставляют Малайзии доступ к материалам дела, что свидетельствует о сокрытии важных деталей трагедии.