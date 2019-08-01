Вашингтон продлил ограничения, связанные с ядерной программой Ирана

Штаты решили продлить срок действия ограничений, имеющих отношение к иранской ядерной программе. Как передает РИА Новости, документ соответствующего содержания подписал госсекретарь Майк Помпео. Как отмечается, Госдеп США планирует таким образом удержать контроль «сократить риски» и ограничить способности Тегерана. В Вашингтоне убеждены, что Иран пользуется своей ядерной программой для «вымогательства», которое проявляется в отношении всего международного сообщества.