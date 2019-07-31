Трамп рассказал о планах заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

Глава США Дональд Трамп снова затронул тему взаимоотношений с Москвой. В этот раз он рассказал о том, что очень рассчитывает на то, что с Россией будет достигнут ряд определенных условий договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Как передает РИА Новости, об этом он заявил в беседе с журналистами ТК C-Span. Эта тема уже долгое время обсуждается в прессе, однако конкретных политических решений до сиз по не принято.

«Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями». – цитирует СМИ Трампа.

Напомним также, что до этого советник Трампа Джон Болтон выступал с заявлением о том, что договор о сокращении СНВ-3 продлеваться не будет по причине имеющихся недостатков.