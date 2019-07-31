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Меняющий форму НЛО запечатлели в ночном небе над Кембриджем

31.07.2019 22:55
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Меняющий форму НЛО запечатлели в ночном небе над Кембриджем

Британский видеоблогер запечатлел в небе над Кембриджем меняющий форму НЛО.

Светящийся объект, который был замечен британцем не был похож ни на один известный земной летательный аппарат. По словам видеоблогера он мог менять форму с невероятной скоростью. Загадочный яркий объект двигался хаотично и был хорошо виден на фоне ночного неба.

Видеоролик странного объекта был размещен на одном из YouTube каналов, который посвящен авиации и дикой природе Восточной Британии. На видео можно заметить, как объект искажает свое «тело» и изменяет общую форму.

Как отметил один из уфологов, НЛО может искажать гравитацию, чтобы путешествовать в пространстве, что может объяснить, почему изменяется форма объекта. Он также добавил, что данная концепция аналогична объяснению, предоставленному Бобом Лазаром (физик, работавший на секретных базах, воссоздающих технологии НЛО) относительно возможностей НЛО по гравитационному искажению.

Боб Лазар утверждает, что НЛО путешествуют по космосу, используя гравитационные генераторы. По словам исследователя, вместо того чтобы путешествовать по линейной траектории, инопланетные суда искажают пространство вокруг себя, используя соответствующие генераторы.

«Они фокусируют гравитацию на том месте, куда хотят попасть», – сказал Лазар

По словам физика, данная технология работает, вытягивая точку или область в пространстве в направлении космического корабля. Затем судно следует за пространством, а далее последнее возвращается в свое исходное место.

«Они по существу балансируют на гравитационном поле, которое производят гравитационные генераторы, и они могут перемещаться по «волне» как пробка в океане», – добавил он

В случае с кембриджским НЛО уфолог предположил, что он мог использовать свой гравитационный генератор, чтобы улететь. Возможно, что окружающее объект пространство растягивалось и искажалось, в результате чего общая форма НЛО выглядела иначе.

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