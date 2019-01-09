40 лет спустя: очевидцы вспоминают известный инцидент с НЛО

09.01.2019 05:08



В начале 1979 года мир сотрясло известие о том, что сразу несколько человек наблюдали странный свет через иллюминаторы самолета, пролетавшего вблизи Южного острова Новой Зеландии.

Скептики не увидели в этом инопланетный след и выразили несколько вполне земных предположений.

С тех времен прошло уже 40 лет, но два пилота и несколько пассажиров – очевидцев с того рейса, остаются непреклонны в том, что выдвинутые простые объяснения скептиков не имеют под собой оснований. Не так давно, репортеры одного из западных изданий разыскали по всему миру каждого члена вышеупомянутого авиарейса, которые еще раз поделились своими впечатлениями событий того времени.

Исчезновение пилота над Бассовым проливом

Конец 1978 года для Австралазии проходил в тисках лихорадки НЛО. В октябре 20-летний Фредерик Валентич исчез, пилотируя небольшой самолет Cessna 182L над Бассовым проливом и направляясь к острову Кинг в Тасмании. Валентич сообщил Мельбурнскому органу управления воздушным движением, что его самолет преследует необычное воздушное судно.

Пилот описал странности в поведении появившегося НЛО и его конструктивные особенности. Последнее сообщение от Валентича в переговорах с диспетчером гласило:

«Этот необычный самолёт снова завис надо мной. Он висит… и это не самолёт».

За этими словами диспетчер услышал некий шум продолжительностью 17 секунд, описанный как «металлические, скрежещущие звуки», после чего связь оборвалась. Ни сам Валентич, ни его судно так и не были обнаружены.

Репортеры летят тем же маршрутом

Продюсер Мельбурнского канала, Леонард Ли услышав эту новость, разыскал репортера Квентина Фогарти. Он также нанял внештатного оператора из Веллингтона Дэвида Крокетта вместе с его женой Нгайр в качестве звукооператора.

Бывший продюсер Channel 0 Леонард Ли. Фото / Пол Дэвидсон

Позднее, 30 декабря, вся группа села на борт самолета Argosy в Бленхейме компании Safe Air. Вскоре после взлета пилоты Билл Стартап и Боб Гуд заметили странные огни, появляющиеся и исчезающие над береговой линией Kaikoura в 20 милях к западу.

«Пока мы снимали стенд для камеры, капитан Билл Стартап крикнул нам, что мы должны срочно пройти в кабину пилота, поскольку происходит что-то непонятное», - сообщил оператор Дэвид Крокетт.

Ему удалось снять быстро движущийся яркий белый свет. Дэвид добавил: «Я наблюдал, как яркий свет приближается и отдаляется. Квентин схватил меня за обе руки и начал дрожать. У меня не было времени беспокоиться…Квентину требовалась помощь».

Квентин Фогарти в 1978 году

Позже Фогарти скажет на камеру: «Будем надеяться, что они дружелюбны». Крокетт снимал всего несколько минут. Казалось, свет реагировал на их движения в салоне. Когда они поворачивались, свет «отходил» от самолета. «Сам опыт был экстраординарным», - сказал Фогарти.

Оригинальные кадры с борта самолета. Съемка Дэвида Крокетта

Кадры были показаны в новостях в прайм-тайм, а более продолжительный документальный фильм был показан позже. Новость распространилась по всему миру и была представлена ​​ведущими СМИ.

Правительство Роберта Малдуна приказало ВВС провести расследование, в результате которого был сделан вывод о том, что наблюдения можно объяснить природными, но необычными явлениями.

Случай был отправлен на свалку истории, о данном инциденте забыли все кроме свидетелей и нескольких уфологов.