Малайзия призывает отказаться от обвинений в адрес России по MH17

В кулуарах саммита АСЕАН глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла сообщил, что Малайзия призывает отказаться от обвинений России в причастности к крушению пассажирского лайнера МН17. Политик подчеркнул, что в настоящее время расследование инцидента продолжается, а Запад уже стремится голословно обвинить в случившейся трагедии некоторые страны и даже называются фамилии "виновных".

Абдулла отметил, что западные страны, которые участвуют в расследовании, скрывают некоторые детали произошедшего и не допускают малайзийских специалистов к результатам дела, а также не дают ознакомиться с материалами.

Министр призвал все страны, участвующие в процессе расследования, быть максимально беспристрастными, а также обратился к мировому сообществу с требованием провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17, пишет газета Известия.