ФРС США понизила базовую процентную ставку

По итогам заседания руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое проходило 30-31 июля, было принято решение понизить базовую процентную ставку. Ставка понижена на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.) и теперь составляет 2-2,25% годовых.

Вместе с тем, аналитики прогнозировали понижение данного показателя. По мнению экспертов, на решение ФРС повлияло то, что в июне Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%, а также ожидания снижения ставки до -0,5% в сентябре.

Примечательно, что понижение базовой процентной ставки ФРС произошло в первый раз за десять лет, пишет РИА Новости.