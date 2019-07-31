Путин поручил подключить военных к тушению пожаров в Сибири

Президент России Владимир Путин дал поручение Министерству обороны России подключиться к тушению пожаров в Сибири. Такое решение глава государства принял после доклада главы МЧС о ситуации, сложившейся в регионе.

В Министерстве обороны сообщили, что в рамках исполнения поручения президента, для тушения пожаров в регион будет направлено 20 самолетов. Причем 10 самолетов Ил-76 будут отправлены в Красноярск в ближайшие часы, пишет РИА Новости.