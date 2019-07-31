МИД РФ допустил размещение ракет, запрещенных ДРСМД, рядом с США

Россия может разместить вблизи границ США ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. При этом, он отметил, что такое решение может быть принято только в ответ на аналогичные действия Соединенных штатов. Причем размещаться будут ракеты с аналогичным подлетным временем, пишет Интерфакс.