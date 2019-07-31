МИД РФ допустил размещение ракет, запрещенных ДРСМД, рядом с США
31.07.2019 20:45
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Россия может разместить вблизи границ США ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. При этом, он отметил, что такое решение может быть принято только в ответ на аналогичные действия Соединенных штатов. Причем размещаться будут ракеты с аналогичным подлетным временем, пишет Интерфакс.
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Куда движутся российско-американские отношения? Куда мы движемся? 1) Перед нами возвращение России (Даниила 11:29a). Многие страны бывшего восточного блока вернутся к военному союзу с Россией. Это также означает распад ЕС и НАТО. 2) Потом будет глобальная ядерная война (Даниила 11:29б, 30a; Числа 24:23, 24; Луки 21:10, 11; Откровение 6:4). 3) Долгое время после этого будет "топтание Иерусалима" = продолжающееся 42 месяца, погром христианских меньшинств (Даниила 11:31a; Maтфея 24:15; Откровение 11:2). 4) Сразу после этого будет назначена "мерзость запустения" = мировое правительство (Даниила 11:31б; 12:11). Книга Откровения называет его "зверем" (11:7; 13:1, 2, 7). 5) Будущий лидер России (будет править по образцу Александра Великого) отлично подготовит армию к следующей мировой войне, не будет жалеть средст на создание новых, не известных ранее видов оружия (Даниила 11:36-39). Защита в тени Англо-Америки принесёт вред не только Израилю (Даниила 11:40-43). После этого Англо-Америка уже не будет мутить воды (Иезекииль 32:1-32). Это будет последняя мировая война. 6) Потом правящие передадут силу и власть свою «зверю» (Откровение 17:13, 17). 7) Мировое правительство [зверь] уничтожит великую блудницу [великие христианские церкви] (Откровение 17:16). Это лишь некоторые из библейских пророчеств.