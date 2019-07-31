Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

На официальном сайте ПФР появилась информация о том, что принято решение о пересчете пенсий тем пенсионерам, которые имели постоянный заработок в 2018 году. Речь идет только о пенсионерах получающих социальную пенсию и за который были внесены страховые взносы в Пенсионный фонд. При этом, по информации Фонда, чем выше заработная плата, получаемая пенсионером, тем больше будет сумма прибавки.

Тем не менее, у данной прибавки существует максимальный размер. Так, новая выплата не может превышать сумму в 261 рубль 72 копейки. Также сообщается, что выплату получат, примерно, 14 млн человек, пишет РИА Новости.