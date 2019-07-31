Потребительскую корзину могут разделить на мужскую и женскую

Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии предлагает добавить новые категории для состава потребительской корзины. Так, в настоящее время определяется состав потребкорзины для людей трудоспособного возраста, пенсионеров и детей. ФИЦ же предлагает добавить разделение на мужскую и женскую потребительские корзины.

При этом научный руководитель ФИЦ питания Виктор Тутельян обосновал подобное разделение, считая его оптимальным с физиологической точки зрения. По его словам, новый состав потребкорзины будет гарантией того, что "человек будет развит физически и умственно, здоров и способен продолжать род", пишет газета Известия.

Известно также, что общий состав продуктов, предложенных для мужской потребительской корзины, будет стоить на 14% больше, чем продукты, которые, по мнению специалистов ФИЦ, необходимы для женской потребкорзины.