Ученые доказали, что витамин А уменьшает риск развития рака кожи

Витамин А стимулирует выработку новых клеток кожи и содержит антиоксиданты, которые борются с канцерогенными свободными радикалами. Но мало исследований изучало его влияние на риск возникновения рака кожи, поражающего более миллиона человек в год.

Ученые из Университета Брауна обнаружили, что люди в выборке из более чем 120 000 человек, получавшие больше витамина А из пищи, имели меньший риск заболевания. Прием добавок или использование продуктов с витамином А местного действия не дает таких же преимуществ.

Согласно новому исследованию, именно употребление большого количества моркови, брокколи и сладкого картофеля может помочь предотвратить рак кожи. Все эти овощи - наряду с другими овощами, определенными частями животных и некоторыми фруктами и бобовыми - богаты витамином А, ключевым питательным веществом для поддержания здоровья кожи.

Результаты исследования показали, что употребление большого количества этих продуктов не только гарантирует, что ваш организм постоянно вырабатывает новые клетки кожи, но и может защитить от вызывающего рак воздействия ультрафиолета.

Известно, что более 19 миллионов клеток кожи покрывают все тело человека. Но каждый день люди теряют от 30 000 до 40 000 из них, что означает, что организм постоянно усердно работает, производя новые клетки кожи, чтобы заменить те, которые потеряны.

Витамин А играет жизненно важную роль в процессе не только создания, но и поддержания клеток кожи, активируя клетки, называемые фибробластами, которые сохраняют кожу упругой и здоровой. Его причастность к здоровой коже очевидна, но мало исследований было посвящено профилактическому воздействию витамина А (также называемого ретинолом) на рак кожи, которым страдают от 7 до 11% людей со светлой кожей, пишет DailyMail.