ЦБ выпустит серебряные монеты серии «Вооруженные силы России»

На портале Центробанка размещена информация о появлении в следующем выпуске юбилейных серебряных монет трех типов. С первого августа юбилейные монеты, посвященные воинским частям и соединениям ядерного обеспечения, номинальной стоимостью в один рубль появятся в обращении. Производство каждого тиража составляет пять тысяч серебряных монет.

На обратной стороне одной из монет будет нарисована эмблема воинских частей и соединений ядерного обеспечения, на второй будет изображен стратегический бомбардировщик мобильного ракетного комплекса атомной ракетной подводной лодки и стилизованных орбит электронов, а на третьей – нарукавный знак 12-го главного управления Минобороны, отвечающее за обеспечение ядерной безопасности, пишет «Lenta.ru».