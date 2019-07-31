Интернет-провайдер РФ протестирует сеть 5G

Государственная комиссия по радиочастотам поручила крупному интернет-провайдеру России «ЭР-Телеком холдинг» провести тестирование новой сети 5G. Она заняла диапазоны 4,8-4,99 ГГц и 27 ГГц. По данным одного источника, интернет-провайдер получил частоты вместе с федеральными и региональными организациями сотовой связи.

Тестирование 5G планируется провести примерно в пятидесяти регионах страны, которые находятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Екатеринбурге, Ульяновске, Калининграде и других регионах России.

Отмечается, что тестирование начнется после выполнения всех административных процедур и, скорее всего, состоится осенью 2019 года, а к 2020 году участники тестирования должны предоставить результаты, сообщает «Известия».