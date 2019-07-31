На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что на портале Госавтоинспекции теперь есть раздел, в котором размещена информация о всех местах размещения средств фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Подчеркивается, что сейчас сайт работает в тестовом режиме и еще не полностью заполнен.

Волк рассказала, чтобы узнать, где именно располагается камера, пользователю необходимо будет выбрать свой регион и соответствующий участок дороги. Портал будет регулярно обновляться и наполняться актуальной информацией, сообщает «Ведомости».