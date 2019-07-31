Пользоваться услугами такси оказалось дешевле, чем ездить на своем автомобиле

В HSBC выяснили, что россиянам гораздо дешевле пользоваться услугами такси, чем ездить на своем автомобиле. В данном случае речь идет о тех жителях, которые за год прокатывают меньше 5-6 тысяч километров. Отмечается, что Россия заняла в списке первое место по величине этого показателя среди крупных мировых государств, опередив Индию, Англию, США и Германию.

В исследовании принимали участие средняя стоимость автомобиля марки Toyota Camry в различных странах, а также цена на бензин, сервис, ценовая политика такси и уровень дохода населения. В компании определили, что жителям РФ приобрести автомобиль бывает довольно трудно в силу непомерно высоких импортных тарифов. А вот пользование услугами такси уже не является предметом роскоши, так как в российских регионах общественный транспорт плохо развит.

По информации компании HSBC, стоимость поездки на такси в России в среднем на 75% ниже, чем, скажем, в Соединенных Штатах Америки, но при этом годовое обслуживание личного транспорта на 30% выше, пишет «Российская газета».