Леонардо Ди Каприо добавил видео в Instagram о сибирских лесных пожарах

Актер Голливуда Леонардо ди Каприо добавил видео в Instagram, в котором призывает уделить повышенное внимание лесным пожарам в Сибири, Гренландии и Аляске.

Также Леонардо разместил репост с информацией от The Guardian, в которой сказано, что дым от лесных пожаров можно увидеть даже из космоса. Помимо этого были приведены данные Всемирной метеорологической организации: в атмосферу за один месяц от пожаров попадает столько углекислого газа, сколько за один год выбрасывает вся Швеция.

В комментариях к этому посту жители регионов России, которые страдают от смога, поблагодарили актера за внимание к их проблеме, сообщает «Ведомости».