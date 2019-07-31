Первая поставка газа по «Северному потоку-2» произойдет в конце декабря 2019 года

На брифинге руководитель австрийской организации OMV Райнер Зеле сказал, что первая поставка газа по «Северному потоку-2» произойдет 31 декабря 2019 года.

Зеле отметил, что уже проложено 70% газопровода по дну Балтийского моря. Он заявил, что задержек с транспортировкой топлива по «Северному потоку-2» не предвидится. Также руководитель австрийской компании напомнил, что для завершения строительства проекта необходимо только получить согласие от Дании, передает РИА Новости.