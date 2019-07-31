Путин принял закон, направленный на стабилизацию цен на бензин

Президент России Владимир Владимирович Путин утвердил закон, предусматривающий корректировку параметров демпфирующего механизма, который нацелен на стабилизацию стоимости бензина в стране.

Этот механизм должен сдерживать увеличение цен на бензин. Например, если стоимость экспортного топлива будет ниже, чем в России, тогда государство будет частично компенсировать эту разницу нефтяным компаниям, чтобы они, в свою очередь, не увеличивали стоимость бензина в стране. Отмечается, что если экспортная стоимость на топливо будет выше внутрироссийской, тогда нефтекомпании обязаны часть сверхприбыли отдать государству.

Этот закон вступил в силу «задним» числом, с 1 июля. В 2019 году ожидается, что размер компенсации для бензина составит 60-75%, а для дизтоплива – до 70%, а в 2020 году компенсация на бензин будет равна 50-68%, а для дизтоплива – 50-65%. Также с 1 августа демпфирующий механизм будет введен и на авиакеросин, сообщает «Известия».