Пентагон заказал исследование, посвященное северным регионам России

В Пентагоне ведут поиск исполнителей исследования, которое будет посвящено «рынкам Северного полярного круга с последующими докладами», передает RT со ссылкой на соответствующий документ. Уточняется, что интерес проявляется к нескольким российским регионам. В частности, к острову Колгуев, ЯНАО, Мурманской области, архипелагу Северная Земля, а также к Республике Саха (Якутия) и к Новосибирским островам. Сообщается также, что именно интересует США. Американцы хотят знать, как в эти регионы поступает вода, одежда, медпрепараты, а также, какие природные ресурсы тут существуют.

Кроме России аналогичный интерес проявлен и к другим странам. В том числе, к Гренландии, Канаде, а также к Норвегии, Швеции, и Финляндии.