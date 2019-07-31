Украинский «Нафтогаз» требует, чтобы с России взыскали более пяти миллиардов долларов

«Нафтогаз» продолжает искать поводы для «разборок» с Москвой. В этот раз, как сообщает РИА Новости, украинская компания подала иск в Гаагский суд, в котором требует взыскать с России в 5,2 миллиарда долларов. В эту сумму оценивается ущерб, который якобы был нанесен компании в Крыму. В сообщении заявляется, что убытки были нанесены в результате «экспроприации активов группы «Нафтогаз» на полуострове. Вероятно, судебное решение будет вынесено не раньше следующего года.