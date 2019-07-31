Представитель украинской прокуратуры призывает проявить в Донбассе «большую жесткость»

На Украине первый заместитель генерального прокурора страны Николай Голомша выступил по местному телевидению с провокационным заявлением. Он предложил решать донбасский конфликт «милитарным путем», передает РИА Новости. Он подчеркнул, что внешняя политика, которую ведут власти Украины, требует еще большей жесткости.

«Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией», — считает Голомша.

Он также указал, что, если кому-то что-то не нравится, то «чемодан — вокзал — Россия».