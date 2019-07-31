Из ВСУ массово бегут солдаты

Из ВСУ (вооруженные силы Украины) массово бегут солдаты, пишет сайт kp.ru со ссылкой на сообщение экс-депутата Рады Алексея Журавко. По его словам, побеги носят массовый характер. При этом, военнослужащих не удается удержать даже при помощи увеличенного денежного довольствия. Таким образом, страна и ее власти становятся свидетелями развала национальной армии.

Напомним также, что буквально на днях СМИ сообщали об инциденте с солдатами ВСУ. Они были задержаны в донецкой Волновахе в состоянии алкогольного опьянения.