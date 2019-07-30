На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Сотрудник Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Украине необходимо сосредоточиться на разработке ракет средней дальности для ударов по России. Об этом он заявил во время своего интервью изданию «Обозреватель».

По его словам, ракеты не обязательно должны нести ядерные заряды, но совершенно необходимо, чтобы они могли доставать до наиболее важных, стратегических пунктов России таких, как Москва и Санкт-Петербург.

При этом Богдан заявил, что данные ракеты нужны стране так как Россия покинул Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что несет угрозу безопасности Украины. Он подчеркнул, что в создании подобного вооружения Украине помогут партнеры страны по проукраинской коалиции, пишет РБК.