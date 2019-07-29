Пользователи сетей смеются над украинским журналистом, который призвал ввести войска в Россию

Пользователи соцсетей последние несколько часов со смехом обсуждают заявление, сделанное экс-шеф-редактором Forbes Украина Максимом Кухаром, выступившем с идеей ввести на территорию России украинские войска. В своем Facebook он предложил сначала стянуть к границе «несколько лучших бригад», которых надо будет обучить законам России, и уже после чего они войдут на ее территорию.

«ВСУ одна из самых трусливых армий на планете, способная только сбивать гражданские самолеты», - пишет один пользователь. «Опять Минздрав Украины не закупил галоперидол», - иронизирует другой. Несколько человек сделали предположение, что журналист находился в состоянии алкогольного опьянения.