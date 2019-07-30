В России могут заблокировать BlaBlaCar

Государственная дума РФ рассмотрит инициативу о блокировке на территории страны сайта BlaBlaCar, с помощью которого граждане находят попутчиков. Известно, что письмо с просьбой заблокировать сайт в Госдуму направило Общероссийское объединение пассажиров (ООП). Члены Общества отмечают, что BlaBlaCar работает с нелегальными перевозчиками, что может угрожать безопасности пассажиров.

Согласно информации, полученной от депутата Госдуму Сергея Боярского, инициатива ООП обязательно будет рассмотрена депутатами в ходе работы осенней сессии Думы, пишет газета Известия.