Уровень воды в реке Ия превысил 11 метров

На официальном сайте администрации города Тулун Иркутской области размещено сообщение, согласно которому жителей региона информируют о превышении критической отметки уровня воды в реке Ия. В связи с данным обстоятельством граждан предупреждают о невозможности использовать для питья водопроводную воду, а также об ограничении участка федеральной трассы Р-255 "Сибирь" с 1491 по 1494 километры.

При этом в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проинформировали о том, что согласно прогнозам, уровень воды в реке Ия продолжит повышаться, что приведет к подтоплению жилых домов в пойме реки. Ожидается, что уровень воды может подняться до 11,5 метра, пишет Российская газета.