Госдума рассмотрит Конвенцию о правовом статусе Каспия

Депутаты Государственной думы РФ рассмотрят Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которую внес на рассмотрение президент России Владимир Путин.

В Конвенции содержатся договоренности прибрежных государств Каспийского региона о пользовании территорией и ресурсами Каспия. В частности закреплены режимы судоходства и границы рыболовных зон, разграничены зоны владения той или иной страны, дно и недра Каспийского моря, а также рассмотрены другие актуальные вопросы сотрудничества союза прибрежных государств Каспия.

При этом, одним из основных принципов, закрепленных в Конвенции, является запрет на присутствие в Каспийском море вооруженных сил стран, которые не входят в состав прибрежных государств, пишет РИА Новости.