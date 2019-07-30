Россияне ориентированы на сбережение денег

Согласно данным опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ, в настоящее время большинство граждан России ориентированы на сбережение денежных средств и не готовы делать крупные покупки. Так ответили около 59% опрошенных. При этом 24% участников опроса высказали совершенно противоположное мнение.

Также, порядка 72% россиян не готовы взять на себя кредитные обязательства и считают, что сейчас совсем не подходящее для этого время. А вот оформить кредит согласны только 13% участников опроса.

Опрошенные рассказали и о том, где они предпочитают хранить денежные средства. Около 46% участников опроса считают, что свободные денежные средства следует поместить на счета в банк, а вот 32% опрошенных уверены, что сейчас самое время деньги из банка забрать, пишет Коммерсант.