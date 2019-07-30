В России создадут беспилотные ГАЗели

Официальный представитель ПАО "ГАЗ" рассказал о новой разработке завода. Речь идет о создании полностью автономных ГАЗелей, которые уже проходят испытания и, в рамках эксперимента, перемещаются по территории завода. По предоставленной информации новые транспортные средства будут называться "ГАЗели NEXT".

Также, представитель завода рассказал о планах выпустить новые модели транспортных средств со специальной системой помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems). Эта автоматизированная система может помочь повысить безопасность вождения, а также обеспечить водителю наибольший комфорт в управления автомобилем, пишет ТАСС.