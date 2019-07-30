Люди с ожирением получают больше удовлетворения от еды

Склонность к перееданию может частично зависеть от удовлетворения, получаемого от еды. Новое исследование, под руководством Линни А. Полгрина, доктора философии Департамента практики и науки фармацевтики из Университета Айовы, США не обнаружило существенных различий во вкусовых ощущениях между участниками с нормальным весом и теми, кто имел избыточный вес. Тем не менее, у участников с ожирением начальные вкусовые ощущения были выше, чем у участников, которые не страдали ожирением, и они снижались более постепенно. Эта количественная оценка удовлетворения от пищи может помочь объяснить, почему некоторые люди едят больше, чем другие, пишет ScienceBlog.

По мере того как люди потребляют больше продуктов питания, они испытывают снижение предельного вкусового восприятия, что означает, что их уровень воспринимаемого вкуса от дополнительного потребления может иметь тенденцию к снижению (то есть, дополнительное потребление может стать менее приятным). Отношение между воспринимаемым вкусом и потребляемым количеством традиционно упоминается как сенсорно-специфическое насыщение.

Чтобы определить, различаются ли предельные вкусовые восприятия у участников с нормальным весом, у тех, кто имеет избыточный вес, и у тех, кто страдает ожирением, и влияет ли знание информации о питании на восприятие предельного вкуса, исследователи провели неклиническое рандомизированное контролируемое исследование. Они отобрали 290 взрослых (161 с нормальным ИМТ, 78 с избыточным весом и 51 с ожирением) для измерения мгновенного вкусового восприятия. 80% участников были женщины, их возраст варьировался от 18 до 75 лет. Участникам предлагали и оценивали по одному кусочку шоколада за раз в контролируемой среде, и они могли есть столько, сколько хотели, не чувствуя дискомфорта. Они потребляли от двух до 50 штук.

Исследование выявило постоянную связь между вкусом пищи, в частности шоколадом, и ИМТ, непосредственно наблюдая мгновенные изменения вкуса в течение определенного периода времени, а не только в начале и в конце периода потребления, как в предыдущих исследованиях.

Как правило, привлекательность определенного продукта питания может уменьшиться, если его съесть больше: первый кусочек шоколада лучше, чем 10-й, это явление согласуется с концепцией сенсорно-специфического насыщения. Как и ожидалось, исследователи обнаружили, что рейтинги, как правило, снижались после того, как каждый кусочек шоколада употреблялся, без существенных различий в восприятии вкуса между участниками с нормальным и избыточным весом. Тем не менее, участники с ожирением имели более высокие уровни начального вкусового восприятия, оценивали последующие образцы выше, чем их коллеги без ожирения, и их оценки снижались с более постепенной скоростью по сравнению с участниками с нормальным весом. Люди, голодные до исследования, имели большее вкусовое восприятие; вкусовые ощущения у женщин снижались быстрее, чем у мужчин.

«Наши результаты показывают, что участники, страдающие ожирением, должны были потреблять большее количество шоколада, чем участники, не страдающие ожирением, чтобы испытать аналогичное снижение вкусовых ощущений. В частности, женщины с ожирением должны были съесть 12,5 кусочков шоколада, чтобы достичь того же уровня восприятия вкуса, что и женщины без ожирения, которые съели только 10 кусочков, что соответствует разнице в 67,5 калорий. Это может, отчасти, объяснить, почему тучные люди потребляют больше, чем люди с нормальным весом», - отметил один из исследователей Аарон С. Миллер, доктор философии с факультета эпидемиологии Университета Айовы, США.