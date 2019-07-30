Определена профессия, уменьшающая мозг

Российские, бельгийские и американские ученые выяснили, какая профессия негативно сказывается на физиологических процессах в мозге.

Согласно независимо проведенным экспериментам стало известно, что центральная борозда, разделяющая лобную и теменные доли, сужается у космонавтов. У сотрудников этой профессии наблюдается нарушение циркуляции спинномозговой жидкости в теменных долях, а кора больших полушарий по черепной коробке смещается вверх. Отмечается, что между длительностью пребывания на МКС и уровнем подобных изменений существует четкая связь.

Также у космонавтов были выявлены обратимые сокращения почти на 3% объема серого вещества в височной области коры и необратимое уменьшение количества белого вещества.

Ученые определили, что противоположный эффект наблюдается у таксистов. В ходе эксперимента выяснилось, что у представителей этой профессии наблюдалось незначительное увеличение гиппокампа. Специалисты связывают подобное явление с необходимостью запоминать много маршрутов и объездных путей. Также ученые установили, что использование навигатора запускает обратный процесс, пишет «Lenta.ru».