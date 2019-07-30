Володин в отъезде Порошенко увидел знак предрешенности судьбы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что судьба президентов, которые добились власти благодаря «оранжевым революциям», предопределена.

Спикер в качестве примера привел грузинского экс-главу Михаила Саакашвили. Володин напомнил, что теперь он не может въехать на территорию своей родины, а вчера Петр Порошенко со своей семьей уехал из Украины.

По его мнению, эти политики стали президентами благодаря «при внешней поддержке». Также, отмечает Володин, они причинили своим странам непоправимый урон. Например, Грузия лишилась Абхазии и Южной Осетии, а Украина утратила независимость и погрязла во внутренних конфликтах, сообщает РБК.