Петр Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Как стало известно из информации, распространенной некоторыми СМИ, бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей выехал из страны. При этом издание «Украинская правда», ссылаясь на информацию полученную от пограничной службы, сообщает, что семья Порошенко выехала на отдых в Турцию. Известно, что они вылетели в Стамбул. Причем издание уточняет, что о своих намерениях отправиться на отдых в Турцию Петр Порошенко говорил еще 26 июля, пишет РБК.