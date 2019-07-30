Порядок расчета прожиточного минимума пенсионеров был изменен

На заседании с вице-премьерами Дмитрий Медведев принял единый для всех пенсионеров порядок расчета регионального прожиточного минимума. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

По мнению премьера, принятые изменения устранят неоправданное занижение уровня прожиточного минимума. Он подчеркнул, что показатель прожиточного минимума на следующий год будет определяться с учетом ситуации по России в целом, а также будет основываться на данных каждого конкретного региона страны. Помимо этого, добавил Медведев, от уровня этого показателя будет зависеть и сумма дополнительных выплат, пишет РБК.