Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 августа

В конце этого лета работающих пенсионеров за последние три года ожидает первая индексация пенсионных выплат. Также россиян нескольких экспериментальных регионов ожидают изменения в платежных квитанциях ЖКУ: в России началось тестирование нового закона, согласно которому жители страны на добровольной основе могут застраховать жилье против чрезвычайных ситуаций.

Также в РФ порядок оформления сделок с долевым имуществом будет упрощен. Помимо этого была введена ответветственность для нанимателей, которые не соблюдают закон о «зарплатном рабстве». Теперь, за попытку помешать работе медицинских работников, может грозить серьезный штраф или даже тюремный срок, пишет «Известия».