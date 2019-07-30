Путин озвучил причину для отказа от поста президента России

Лидер РФ Владимир Владимирович Путин в интервью признался режиссеру Оливеру Стоуну из Америки, что если бы он устал, то не стал бы идти на четвертый срок.

Ранее в ходе прямой линии, глава России заявил, что быть главой государства ему еще не надоело. Согласно интервью, проведенного итальянской газетой Corriere della Sera, Путин отметил, что в будущем его ждет пять лет кропотливой работы. На вопрос о том, чем он будет заниматься после руководства страны, он ответил, что пока рано думать об этом, пишет «Lenta.ru».