Расформированные подразделения при Горбачеве будут восстановлены

По решению Михаила Горбачева, который тогда занимал должность генерального секретаря ЦК КПСС, с 1989 года понтонно-мостовые батальоны и ремонтно-восстановительные подразделения были расформированы. Сейчас Вооруженные силы РФ занимаются их восстановлением.

Генерал-майор Андрей Колотовкин поделился, что на данный момент в армии РФ был восстановлен ремонтный батальон. Он считает, что полезно иметь в шаговой доступности подразделение, которое сможет в ближайшее время ввести танк в строй, который потерял гусеницу на мине.

Кроме того летом текущего года Вооруженные силы получили понтонный парк нового образца, позволяющий в течение часа через реку развернуть понтонный мост на расстояние в 250 метров. По мнению Колотовкина, это поможет облегчить победу в сражении, сообщает «Lenta.ru».