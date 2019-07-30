Нидерланды не принимают во внимание новые доказательства по делу MH17

Правительство Нидерландов не принимает во внимание новые доказательства, которые относятся к крушению сбитого над Донбассом «Боинга» в 2014 году. Немецкий частный детектив Йозеф Реш провел собственное расследование.

На портале своей фирмы он разместил письмо, в котором говорилось об имеющихся новых доказательствах, которые относятся к делу MH17. В распоряжении детектива имеются аудиозаписи о воздушном движении истребителей и «вышек» армии Украины и сепаратистов, а также телефонные переговоры украинских военных, которые 17 июля 2014 года сделали спецслужбы. Однако, из-за соображений безопасности, часть информации не обнародована.

Отмечается, что Реш выдвинул определенные требования при передачи этих доказательств. Сообщается, что детектив передаст голландской прокуратуре информацию только в присутствии мировых СМИ и стран, затронутых крушением. Однако Нидерланды назвали эти требования необычными и, возможно, вредящими расследованию, передает «Lenta.ru».