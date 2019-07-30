Приказ об открытии нового аэропорта в Саратове подписал Дмитрий Медведев

На совещании с вице-премьерами Дмитрий Медведев подписал приказ, согласно которому в Саратовской области откроется новый аэропорт. Здание будет носить имя отечественного космонавта Юрия Гагарина. Такое распоряжение было принято в рамках национальных проектов и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года.

По словам Медведева, старое здание аэропорта, находящееся в черте города, не отвечает потребностям Саратовской области. Также премьер-министр надеется, что новый аэропорт «Гагарин» станет крупным международным почтовым магистральным узлом. Отмечается, что на сумму около 500 млн рублей для него будет закуплено дополнительное оборудование, сообщает РБК.