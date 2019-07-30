В Киеве придумали вернуть Крым с помощью Британии, США и Турции

Украинские власти придумали очередной способ «возвращения Крыма». В этот раз, как пишет «РГ», с предложением выступил представитель администрации президента Украины Антон Кориневич. В разговоре с местными СМИ он озвучил свое предложение, суть которого сводится к следующему: на обсуждения статуса Крыма надо пригласить не только участников «нормандского формата», но и представителей Турции, США и Великобритании. Более того, на переговоры совсем не обязательно звать Россию, по крайней мере, в первое время.