В силу вступил упрощенный порядок сделок с недвижимостью
С 31 июля Федеральная кадастровая палата приняла поправки в законопроект, согласно которому порядок сделок с недвижимостью для долевых владельцев будет упрощен.
Теперь сделки купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей не требует обязательного нотариального заверения, достаточно заключить договор в обычной письменной форме при условии, что он будет подписан абсолютно всеми дольщиками.
Отмечается, что подобные изменения позволят снизить финансовые выплаты для российских граждан. Отмечается, что решение о нотариальном оформлении договора сохраняется за долевыми собственниками. К нотариусу придется обратиться в том случае, если хотя бы один из дольщиков откажется подписывать договор.
Надежда Лещенко, эксперт Федеральной кадастровой палаты, подчеркнула, что нововведение особенно актуально, когда участниками долевой собственности являются родственники, сообщает РБК.
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