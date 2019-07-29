В Счетной палате заявили о провале пенсионной реформы

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила о провале новой пенсионной реформы в России. По ее словам, несмотря на все те меры, которые были приняты для того, чтобы сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), в России так и не удалось создать эффективную пенсионную систему.

Особо аудитор отметила инициативу по снижению индексации пенсий для работающих пенсионеров, за счет которых предполагалось устранить проблемы с бюджетом ПФР. По ее мнению, реализация плана не удалась в связи с резким сокращением количества работающих пенсионеров.

Согласно официальной статистике Росстата, по состоянию на 1 января 2019 года число работающих пенсионеров в России составляло 9,67 млн человек, в то время как на 1 января 2016 года их было 15,26 млн.

Также, эксперт Счетной палаты призвала обратить внимание на тот факт, что пенсия, размер которой зависит от индивидуального пенсионного балла, абсолютно не стимулирует граждан пенсионного возраста продолжать работать, пишет РБК.