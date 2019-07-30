Организация Georgian Airways лишилась 25 млн долларов

Компании Georgian Airways серьезный удар нанесла приостановка авиасообщений между Россией и Грузией, поставив ее в трудную финансовую ситуацию. Организация была вынуждена вернуть примерно 80% уже распроданных билетов. Помимо этого, спрос на эту авиакомпанию резко сократился, что, в совокупности, принесло ущерб в размере около 25 миллионов долларов. В Georgian Airways добавили, что правительство Грузии частично компенсирует причиненный ущерб.

Напомним, что руководитель российского МИД Сергей Лавров заявлял, что РФ готова отменить принятые меры против Грузии, в том числе и запрет на авиасообщения между странами, при условии, что угроза безопасности россиян будет устранена, сообщает «Российская газета».