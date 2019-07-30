Бедных россиян стало больше

Количество граждан России, чьи доходы оказались ниже уровня прожиточного минимума в первом квартале текущего года, выросло до 20,9 млн человек. Таким образом, как пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию, обнародованную на официальном сайте Росстата, этот показатель составляет 14,3% населения страны. Год назад за этот же период он находился на уровне 13,9% (по факту: 20,4 млн граждан). Как поясняют эксперты, полученные данные были получены с учетом «опережающего роста показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен».